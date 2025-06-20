Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi

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Bakan Yaşar Güler, video telekonferans toplantısında 2’nci Ordu Komutanlığımıza bağlı birlik komutanlarına talimatlar verdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile inceleme ve denetlemelerde bulunduğu 2’nci Ordu Komutanlığında toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, video telekonferans… pic.twitter.com/dnNFaDCqRg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2025

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilikte tören mangasını selamladıktan sonra Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Bakan Güler, kente ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Güler'e ziyareti esnasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, AK Parti milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal eşlik etti. Valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret Bakan Güler, daha sonra 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti.

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BAKAN GÜLER 8'İNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler, denetlemelerin ardından Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Elazığ Belediyesi'ne giden Güler, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.