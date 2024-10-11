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Milli Savunma Bakanı Güler, Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

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#Yaşar Güler#Kosova#Ejup Maqedonci
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 19:43

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni vesilesiyle bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KFOR devir teslim töreninin ardından Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Güler, daha sonra Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kosova Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen savunma sanayi yatırımları konusunun ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

Açıklamada, Maqedonci’nin, Güler'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği, Kosova'nın istikrarı ve güvenliği açısından Türkiye ile sürekli işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

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#Yaşar Güler#Kosova#Ejup Maqedonci

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