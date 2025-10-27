Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Başbakanı Starmer'i karşıladı

Güncelleme Tarihi:
Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'i, Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.
Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.