Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

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Görüşmeye ilişkin Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.