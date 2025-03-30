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Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti

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#Yaşar Güler#Milli Savunma Bakanlığı#Çanakkale
Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkalede Barbaros Şehitliğini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 20:57

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Deniz Müzesi'ni gezdi.

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#Yaşar Güler#Milli Savunma Bakanlığı#Çanakkale

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