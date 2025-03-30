Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Çanakkale'de Barbaros Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Deniz Müzesi'ni gezdi.