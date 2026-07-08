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Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz mutabakatı imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#Karadeniz#Mayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 13:55

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan ve Romanya savunma bakanlarıyla bir araya gelerek “Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu” mutabakat muhtırasını imzaladı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz mutabakatı imzaladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Miruta ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz mutabakatı imzaladı

Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

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#Yaşar Güler#Karadeniz#Mayın

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