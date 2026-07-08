Milli Savunma Bakanı Güler, Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz mutabakatı imzaladı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stoyanov ve Miruta ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Görüşmede, üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.