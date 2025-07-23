Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika ve Slovenya Savunma Bakanlarıyla görüştü

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öncelikle Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli mevkidaşımla 5 Haziran’da Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından 17’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı-IDEF2025 kapsamında İstanbul’da bir kez daha bir araya geldik. NATO müttefiki iki ülke olarak ikili askerî ilişkilerimizin yanı sıra savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi daha ileriye taşımak için neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça samimi ve yapıcı bir ortamda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. İki ülke arasında son dönemde artan temasların ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha değerli mevkidaşımı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, bu vesileyle Belçika halkına da selamlarımı iletiyorum" dedi.

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