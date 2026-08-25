×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milli Savunma Bakanı Güler, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Güler#10'Uncu Komando Tugay Komutanlığı#Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanı Güler, 10uncu Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 18:55

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretine eşlik eden Güler'in de Ahlat'a beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile birlikte gittiği ifade edildi.

Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, 10uncu Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Güler, 10uncu Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Güler#10'Uncu Komando Tugay Komutanlığı#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!