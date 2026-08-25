Milli Savunma Bakanı Güler, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

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Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Erdoğan'ın ziyaretine eşlik eden Güler'in de Ahlat'a beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile birlikte gittiği ifade edildi.

Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesinin, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.