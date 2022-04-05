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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili olarak, 'Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz.' şeklinde konuştu.

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Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin Ukrayna’daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz” açıklaması hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine Bakan Akar, “Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor.

Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Rusya#Savaş

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