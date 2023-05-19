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Bakan Akar'dan 'bağımsızlık' vurgusu: İstilacı düşüncesi olanlar tarihten ders alsın

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Kayseri
Bakan Akardan bağımsızlık vurgusu: İstilacı düşüncesi olanlar tarihten ders alsın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tarihi değerleriyle, coğrafyasıyla, milletiyle, nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü Türkiye’yiz. Bunun herkesin farkında olması, bu bilinçle davranması lazım" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Bakan Akar'a, bayram dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar tarafından bayrak takdim edildi. Ardından öğrenciler tarafından halk oyunları ve jimnastik gösterisi yapıldı. Törende konuşan Bakan Akar, 19 Mayıs’ın öneminin özellikle gençler tarafından iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, “Asil milletimiz bütün imkanlarını seferber ederek derin bir mücadeleye girmiş, yapılması gerekeni yapmış ve hiçbir şekilde bağımsızlığını kaybetmeyeceğini, işgale müsaade etmeyeceğini açık şekilde ortaya koymuştur” diye konuştu.

Bakan Akardan bağımsızlık vurgusu: İstilacı düşüncesi olanlar tarihten ders alsın

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Milletin bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisine vurgu yapan Akar, “Milli mücadele gerçekleşmiş ve sonunda milletimiz, bu istilacılara büyük bir memnuniyetle yüzmeyi öğretmiştir. Dolayısıyla ülkemize karşı herhangi istilacı bir düşüncesi olan herkesin tarihten ders alması lazım” ifadelerini kullandı.

'TEK YUMRUK VE TEK YÜREK OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Tarihin ilham almak ve ders çıkarmak açısından önemli olduğunu belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Bizim tarihimizden ilham almaya devam etmemiz, hakkımızda olumsuz düşüncesi olanların ise tarihimizden ve tarihlerinden ders almaları lazım. Tarihi değerleriyle, coğrafyasıyla, milletiyle, nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük ve güçlü Türkiye’yiz. Bunun herkesin farkında olması, bu bilinçle davranması lazım. Ülkemizin refahı ve bekası, büyük ve güçlü Türkiye için yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geliştiğini görenlerden bazıları sıkıntıda, bazıları ise ibret almıyorlar. Bu çerçevede hala birtakım tehdit ve riskler var. Bunlara karşı da büyük bir inançla ve güvenle, tek yumruk ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz.”

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Bakan Akardan bağımsızlık vurgusu: İstilacı düşüncesi olanlar tarihten ders alsın

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanlığı#Kayseri

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