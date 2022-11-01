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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi

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#Milli Savunma Bakanı#Ukrayna#Tahıl
Milli Savunma Bakanı Akardan tahıl koridoru diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:04

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefon görüşmesinde, tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından;

Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon ton tahılın ihtiyacı olanlara emniyetle sevk ederek küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

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Karadeniz koridorunun Tahıl nakli için karayolundan çok daha hızlı ve elverişli olduğu, tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı girişiminin çatışma koşullarından ayrı tutulması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edileceği ifade edildi.

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#Milli Savunma Bakanı#Ukrayna#Tahıl

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