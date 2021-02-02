Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme! 'Birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk'

Bakan Akar, resmi ziyarette bulunduğu Berlin'deki Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Akar, Asker Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Anıt'taki törenin ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak Savunma Bakanlığı binasına geçti. Burada iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar ve Karrenbauer baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Akar ve Karrenbauer, çekilen hatıra fotoğrafının ardından kısa birer açıklama yaptı.

'BİRÇOK KONUYU KONUŞMA FIRSATI BULDUK'

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk" dedi.

Karrenbauer de yoğun geçen önemli bir görüşmeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, "NATO çerçevesinde son derece önemli görüşmelerdi. Elbette ki eleştirel bir şekilde ele aldığımız hususlar da oldu ama tabii ki iyi ortaklar arasında her zaman söz konusu olan bir şekilde bu konuları ele aldık. Özellikle mevkidaşımla burada şahsen Berlin'de görüşebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumun bir kez daha altını çizmek isterim" diye konuştu.

Açıklama sonrasında Karrenbauer, Bakan Akar'ı makam aracına kadar uğurladı. Bu sırada da iki Bakan arasında samimi diyaloglar geçti. Akar ve Karrenbauer, Türkiye ve Almanya arasındaki samimi diyaloğun sürdürülmesine yönelik kararlılıklarını ifade ettiler. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanlığı ziyareti öncesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.