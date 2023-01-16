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Milli Savunma Bakanı Akar’dan İngiltere ziyareti

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#MSB#Hulusi Akar#İngiltere
Milli Savunma Bakanı Akar’dan İngiltere ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 16:31

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüşecek Bakan Akar görüşme öncesinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Ümit Yalçın’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar’a ziyaretinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Bakan Akar buradaki ziyaretin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına gidecek. Akar’ın, Wallace tarafından askeri törenle karşılandıktan sonra mevkidaşı ile önce baş başa, daha sonra heyetler arası görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Londra’daki toplantının devamı niteliğinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace da 26 Ekim'de İstanbul'a gelerek Bakan Akar ile görüşmüştü.

 

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#MSB#Hulusi Akar#İngiltere

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