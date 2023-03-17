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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, depremzede ailelere 'eğitim' uyarısı

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#MSB#Deprem#Hatay
Milli Savunma Bakanı Akardan, depremzede ailelere eğitim uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 10:34

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da çeşitli sebeplerle çocuklarını Mehmetçik okullarına düzenli olarak gönderemeyen ailelerle görüştü, bölge esnafı için kurulan prefabrik çarşıda incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'ın Antakya ilçesindeki çadır kenti ziyaret etti. Bakan Akar, Mehmetçik'in çalışmalarını incelediği sırada, çocuklarla da bir araya geldi. Çadır kentteki Mehmetçik okuluna ilişkin bilgi alan Akar, ailelerin çeşitli sebeplerden çocuklarını düzenli olarak okula gönderemediği bilgisi üzerine ailelerle görüştü. Eğitimin önemine vurgu yapan Akar, "Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli olarak bu yerleri hazırladık. Gerekli görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gerek depremin psikolojik etkilerinin azaltılması gerekse eğitim hayatlarının aksamaması için çocuklarımızı bu okullara yönlendirelim" diye konuştu.

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ESNAF ZİYARETİ

Bakan Akar, Defne ilçesinde kurulan 'Sevgi Park Prefabrik İş Yeri'nde incelemelerde bulundu. 50 prefabrik iş yerinden oluşturulan çarşıya ilişkin bilgi alan Akar, iş yerlerini gezdi. Esnaf ile sohbet edip, 'hayırlı işler' dileyen Bakan Akar, iş yerlerinin kurulumunda görev alan işçilerle de bir araya geldi. Akar, "Devlet bütün gücüyle burada. Tek başına devlet bir güç ama bunu milletiyle birleştirdiği zaman tam güç oluyor. Biz devlet-millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep beraber saracağız. Yapılan bu çarşı da bu çalışmaların çok güzel bir örneği. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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#MSB#Deprem#Hatay

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