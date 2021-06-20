Milli Savunma Bakanı Akar'dan Babalar Günü mesajı

Akar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, babaların evlatlarına hayatın anlamını, zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğreten, hiçbir karşılık beklemeden onların sevinçlerine ve acılarına ortak olan sevgi, saygı, fedakarlık ve güven timsali olduğunu vurguladı.

Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden fedakar babaların, başta çocukları olmak üzere herkes için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Onlar, bizler için zamana yenilmeyen, hiçbir fırtınada devrilmeyen ulu çınarlar gibidir. Bu nedenle kıymetli anne ve babalara sadece bu anlamlı günde değil her zaman sevgi, saygı, vefa ve minnet duygularıyla yaklaşmalı, onların gönüllerini hoş tutmalı, zor zamanlarında daima onların yanlarında olmalıyız. Babalar Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları başta olmak üzere kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyorum. Kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor, ebediyete intikal etmiş tüm saygıdeğer babaları da rahmetle anıyorum."

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