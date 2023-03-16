Milli Savunma Bakanı Akar'dan Antakya'daki çadır kentte inceleme

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Beraberindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Antakya ilçesindeki Küçük Dalyan Mahallesine giden Akar, burada Mehmetçik tarafından da kurulan çadırların yer aldığı çadır kentte incelemelerde bulundu.

Bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentte Mehmetçik tarafından kurulan ve çalıştırılan çamaşırhane, banyo gibi ünitelerde incelemelerde bulunan Akar, çadır kentteki faaliyetlere ilişkin de yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi. Çevresini saran çocuklar Bakan Akar'ı brifing sırasında yalnız bırakmadı. Onlarla yakından ilgilenen Akar daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti. Depremzedelerle de bir araya gelen Akar, onların taleplerini dinledi.

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Çadır kentteki Mehmetçik Okulunun çalışmalarına ilişkin de bilgi alan Akar'a, yetkililer, "aileler çocuklarını düzenli olarak okula göndermiyor" bilgilendirmesinde bulundu. Bunun üzerine Bakan Akar, depremzede ailelerle görüşerek, eğitimin önemine vurgu yaptı. Akar, "Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli olarak bu yerleri hazırladık. Gerekli görevlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığımız yaptı. Çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Gerek depremin psikolojik etkilerinin azaltılması gerekse eğitim hayatlarının aksamaması için çocuklarımızı bu okullara yönlendirelim" diye konuştu.

Akar çadır kentte ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen hizmetlere ilişkin de bilgi aldı.