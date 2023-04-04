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Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos'tan açıklama... 'Ege ve Akdeniz dostluk denizi olsun'

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#Hatay#Yunanistan#Deprem
Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunan mevkidaşı Panagiotopoulostan açıklama... Ege ve Akdeniz dostluk denizi olsun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 16:31

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile Hatay’da açıklama yaptı. Bakan Akar, "Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Hatay’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan olarak barışçıl yol yöntemlerle çözebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bizim komşu ülkeler olarak bizim sorunlarımız da dostluğuz da yok boyutlu. Bizim arzumuz tememnimiz yeni bir felaketi beklemeden diyalog kapılarının açık olması.

Ege ve Akdeniz'in gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Türkiye ve Yunanistan'da yaşananların refah içinde yaşaması bizim temennimiz budur.

Bu önemli anlamlı ziyaretten dolayı Panagiotopoulos'a teşekkürlerimizi sunuyorum.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un açıklamalarından satır başları:

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Bu vesileyle bir kere daha depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişi için baş sağlığı diliyorum. Bugün burada sevgilim dostum Hulusi ve ekibiyle yaptığım görüşmede iklim değişikliği ile ortaya çıkan doğan afetler anlamında, yeni meydan okumalara karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşmak zorundayız.

Yunanistan depremin ilk dakikalarından itibaren üzerine düşeni yapmıştır. Destek göstermek için elimizden gelen her şeyi yaptık.

Bu tür felaketin son olmasını diliyoruz. 

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#Hatay#Yunanistan#Deprem

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