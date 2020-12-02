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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 'Ordu satıldı tartışması'na bir tepki daha

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Son dakika haberi... 'Ordu satıldı tartışması'na bir tepki daha
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Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, 'ordu satıldı' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus" açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanı Güler, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. "

 

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