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Milli Savunma Bakanı Akar: Tahıl görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

#Milli Savunma Bakanlığı#Tahıl#Ukrayna

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını duyurdu.

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Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizi'nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

BM HEYETİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Tahıl#Ukrayna

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