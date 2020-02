Milli Savunma Bakanı Akar: Gerekirse zor kullanabileceğimizi ifade ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Türk heyetin Rusya'da İdlib konusundaki temaslarına ilişkin, "Oradaki mesele tam bir güvenlik meselesi, tam bir savunma meselesi; fakat bunun öncesi ve ötesinde de gerçekten bir insani dram yaşanıyor.



Bizler de elimizden geldiğince öncelikle bu insani dramı düzeltmek için ve çare bulmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kızılay'ımızla ve AFAD ile el ele vermek suretiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleri’miz (TSK) ile elimizden gelen gayreti göstermek sureti ile oradaki trajediyi, milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya çalışmaktayız ve o duruma bir çare bir merhem olmaya çalışmaktayız. Burada rejim havadan ve karadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Hastane ve okulları vurdular. Yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onlar inkar etseler de bunların fotoğrafları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle bu saldırıların durdurulması, bu akan kanın durdurulması ateşkesin sağlanması bizim birinci amacımız" dedi.



'ZOR KULLANABİLECEĞİMİZİ İFADE ETTİK'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı ilkeleri aynen koruduklarını ve muhafaza ettiklerini ifade eden Akar, şöyle konuştu:



"'Astana Mutabakatı' diyoruz, 'Adana Mutabakatı' diyoruz, bunlarda ilkeler ne ise tarafların buna uymasını bekliyoruz, bunu talep ediyoruz. Bizim yaptığımız uluslararası hukuka uygun, insanlığa uygun, açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir şey yapıldığı takdirde misliyle karşılık vereceğimizi söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz.



Biz uyduk diğerlerinin de uymasını kendilerinden talep ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Astana Mutabakatının 5'inci maddesinde taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TSK da ilave tedbirler alması için yetkili. Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere ya da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik. Bizim yaptığımız intikallerin başka bir amacı yok."



'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'



Akar, Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını vurgulayarak, "Biz bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi, bu meşruiyet içerisinde istikrara kavuşmuş demokratik ve istikrarlı bir Suriye'den bahsediyoruz. Bizim başka niyetimiz ve maksadımız yok. Görüşmeler devam ediyor. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakanlık üzerinden ve askerden askere devam etmektedir, bu devam edecektir. Bir engel yok. Avrupalı ve Amerikalı dostlarımızın taahhütlerine uymasını bekliyoruz."