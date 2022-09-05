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Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya’da Savunma Sanayi Fuar’ına katıldı

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#Polonya#MSB#Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya’da Savunma Sanayi Fuar’ına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 12:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı “MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı”na katılacak Türk firmaların stantlarını ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Polonya’da, “MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı”nın gerçekleştirildiği Kielce kentine geçti. Türkiye’nin “lead nation” yani “lider ülke” olarak katıldığı MSPO'da yer alan Türk firmaların stantlarını gezen Akar, yetkililerden bilgi aldı.
Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek “MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı” resmi olarak yarın kapılarını açacak. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılacağı fuar 9 Eylül’e kadar açık kalacak.

MSPO'ya 2013 yılında “lider ülke” olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez MSPO'da aynı sıfatla yer alacak.

30’a yakın Türk firmasının yer aldığı MSPO 2022 fuarında Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi iş birliği potansiyelinin daha da geliştirilmesine yönelik zemin hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

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#Polonya#MSB#Hulusi Akar

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