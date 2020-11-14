MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
GeriGündem Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı  Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar tarafından, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğu, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle