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Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 06.05.2021 - 14:23 | Son GÃ¼ncelleme:

Milli Savunma BakanÄ± Akar, LetonyalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸtü

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Milli Savunma BakanÄ± Akar, LetonyalÄ± mevkidaÅŸÄ± ile görüÅŸtü

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Letonya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Savunma BakanÄ± Artis Pabriks ile video telekonferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "MillÃ® Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Letonya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Savunma BakanÄ± Artis Pabriks ile video telekonferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede; ikili ve bÃ¶lgesel savunma, gÃ¼venlik, savunma sanayinde iÅŸ birliÄŸi ve NATO konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu" denildi.

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