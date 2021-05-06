BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "MillÃ® Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Letonya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Savunma BakanÄ± Artis Pabriks ile video telekonferans gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede; ikili ve bÃ¶lgesel savunma, gÃ¼venlik, savunma sanayinde iÅŸ birliÄŸi ve NATO konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu" denildi.

Minister of National Defence Hulusi Akar held a video teleconference with the Minister of Defence and Deputy Prime Minister of Latvia, Artis Pabriks. During the call, views were exchanged on bilateral & regional defence and security relations along with NATO-related topics. pic.twitter.com/toA4OJ2hUm â€” T.C. MillÃ® Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (@tcsavunma) May 6, 2021

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara