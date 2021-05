Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Minister of National Defence Hulusi Akar held a video teleconference with the Minister of Defence and Deputy Prime Minister of Latvia, Artis Pabriks. During the call, views were exchanged on bilateral & regional defence and security relations along with NATO-related topics. pic.twitter.com/toA4OJ2hUm