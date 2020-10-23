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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Millî Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

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