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Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar: Bağdat, PKK’yı Sincar’dan çıkaracağını söyledi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Milli Savunma Bakanı Akar: Bağdat, PKK’yı Sincar’dan çıkaracağını söyledi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Bağdat ve Erbil’e yaptığı ziyaretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında kurulacak uygun mekanizmalar sayesinde terörle mücadelede önemli gelişmeler olabileceğini ifade eden Akar, “Bunların kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum. PKK’nın kaçacak deliği kalmadı ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Akar, şöyle devam etti:

“Teröristlerin Sincar çevresinden ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bağdat yönetimi, ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi verdi.”

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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