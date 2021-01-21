Milli Savunma Bakanı Akar: Bağdat, PKK’yı Sincar’dan çıkaracağını söyledi

Türkiye ile Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında kurulacak uygun mekanizmalar sayesinde terörle mücadelede önemli gelişmeler olabileceğini ifade eden Akar, “Bunların kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum. PKK’nın kaçacak deliği kalmadı ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Akar, şöyle devam etti:

“Teröristlerin Sincar çevresinden ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bağdat yönetimi, ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi verdi.”