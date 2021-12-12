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Milli Savunma Bakanı Akar: Artık cin şişeden çıktı

#TBMM#BÜTÇE#Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Akar: Artık cin şişeden çıktı

Bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlandı. Savunma sanayisi konusunda cin şişeden çıktı, yapacak çok şeyimiz var, geldiğimiz nokta gurur verici” dedi ve özetle şu mesajları verdi:

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* 1 MİLYON SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ: TSK, Pençe harekâtlarıyla ‘Girilemez’ denilen yerlere girdi. Yurtiçinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bu yılın başından itibaren 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin elebaşları iki gece aynı yerde kalamıyor. Harekâtlar sonrası, yaklaşık 470 bini İdlib’de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine dönebildi.

* YUNAN HEYETİNİ ANKARA’YA BEKLİYORUZ: Tüm iyi niyetli diyalog çabalarımıza gerekli karşılığı vermeyen Yunanistan’ın, Lozan Anlaşması’nı dahi ihlal eden her türlü hukuksuz, haksız eylemine mütekabiliyet kapsamında masada ve sahada her türlü cevap verilmektedir. Biz aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözülmesini samimi olarak istiyoruz. Bunun için de tatbikatların azaltılmasını dahi söylüyoruz. Davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara’ya bekliyoruz.

* SERİ MOTOR ÜRETİMİNE BAŞLANDI: Füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri üretimine başlandı. Taktik Tekerlekli Araçlar, FIRTINA obüsü, ALTAY tankı, GÖKBEY ve ATAK helikopterleri ile AKINCI insansız hava aracı için de yerli motorlar üretildi. Savunma sanayisinde cin şişeden çıktı, yapacak çok şeyimiz var, geldiğimiz nokta gurur verici.

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* ‘TANK PALET’ VE ASELSAN SATILMADI: Tank Palet Fabrikası’nın veya arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. ASELSAN’ın yurtdışına satıldığı iddiası gerçek dışıdır.

* S-400 BİR ZORUNLULUK: S-400 sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak alınmıştır. İhtiyaç duyulması halinde bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarımız devam ediyor. S-400 alımları bahane edilerek, F-35 tedarikimiz engellendi. F-35 harcamalarımızın geri verilmesine yönelik görüş ve taleplerimiz ABD’ye iletildi, müzakerede bulunmak üzere 2022 başında ABD’de bir araya gelmek üzere mutabık kalındı. F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın bir kısmının modernize edilmesi için de resmî talebimiz iletildi. ABD yönetiminin olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz.

'SELFIE'SİZ OLMAZ

Tebrikleri tek tek kabul eden bakanlar, konuşma kürsüsü önünde milletvekilleri ile günün anısına selfie yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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#TBMM#BÜTÇE#Hulusi Akar

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