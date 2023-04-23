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Milli Savunma Bakanı Akar: Altay savunma sanayimizde etkin bir güç olacaktır

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#Hulusi Akar#Altay#Tank
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 18:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Altay Tankı'nin TSK'ya teslim töreninde konuştu. Bakan Akar " Altay Tankı önemli bir unsur olarak şanlı ordumuza güç olacak, savunma sanayimizde etkin bir güç olacaktır" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'da Altay Tankı'nın TSK'ya teslim töreninde konuştu. Bakan Akar şu açıklamaları yaptı: 

Bizim için çok daha ötede anlamlar taşımaktadır. Cin şişeden çıkmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimiz TSK'nın ihtiyaçları karşılamak dışında kardeş ülkelere de destek olmaktadır. İnşallah Milli Muharip uçağımızı da yapacağız. Amacımızın Savunma Sanayi'yi tamamen yerli ve milli yapmaktır. Altay Tankı önemli bir unsur olarak şanlı ordumuza güç olacak, savunma sanayimizde etkin bir güç olacaktır. Kahraman ordumuz ve Mehmetçik hudut namus anlayışıyla hudutları korumakta tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir. TSK terörle mücadelenin yanı sıra denizlerdeki, semalardaki haklarımız korumakta, dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına destek olmakta, bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır. Devletimiz tüm kurumları ile omuz omuza çalışmaktadır. Peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuz yasalar doğrultusunda sapasağlam bir hiyerarşik yapı içerisinde milletimizin de emri ve görevlerinin başındadır. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda emeği geçen komutanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum. Altay tankımızın ülkemize ve TSK'ya hayırlı uğurlu olmasını istiyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

 

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#Hulusi Akar#Altay#Tank

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