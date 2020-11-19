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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen, Afganistan'daki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından ülkedeki barış çabalarına verilen destek dile getirildi. Türkiye'nin, Afganistan’a bundan sonra da katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.

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