Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen, Afganistan'daki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından ülkedeki barış çabalarına verilen destek dile getirildi. Türkiye'nin, Afganistan’a bundan sonra da katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.