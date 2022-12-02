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Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Gerginliği artıracak eylemlerden vazgeçin

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Terör
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 12:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’a gerginliği artıracak eylemlerden vazgeçmesi konusunda uyarıda bulunurken, "Kendinizi havalarda görmeyin" dedi. Bakan Akar, ayrıca terör koridoruna müsaade edilmeyeceğini vurgularken, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki programlar kapsamında, Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi. 

Hazırlanıyoruz. Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa TSK yapacak. Ve diyoruz ki burada TSK varken terörle değil Türkiye Cumhuriyetiyle ş birliği yağın diye hatırlatıroruz.

'ATİNA GERGİNLİĞİ ARTIRICI SÖYLEMLERDEN VAZGEÇMELİ'

Yunanistan'la ilişkilerde gerçekn barış için, zenginliklerin paylaşılması için problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi için diyalog çağrsısı yapıyoruz. Yunanistan'ın gerginliği artırıcı söylemlerinden vageçmesini söylüyoruz.

Bu bizim diyalog çağrımız bu bir zafiyet değildir. Hakkımızı arayacağız diyoruz. Birtakım söylemlerden dolayı ayaklarınızı yerden kesmeyin. Belli siyasiler ortamı geriyorlar. Beyhude silahlanma gayretleri var. Diyoruz ki Yunanistan'daki bazı siyasetçiler bunu görüyorlar ve ikaz ediyorlar. Diyoruz ki bunlara kulak verin. Ege'nin zenginlerini adil biçimde paylaşalım. Türkiye'nin bir tehdit değil, Türkiye güçlü bir müttefiktir.

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Ortadoğu'da ve Orta Asya'da tüm kardeş ülkeler için tüm gayreti gösteriyoruz. Türkiye güçlü, caydırıcı, gen nüfuslu bir ülke. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için güçlü olmak zorundayız. Parti olarak AK Parti kurulduğu günden bu yana çok önemli adımlar attı. Güçlü Türkiye için yapılması gerekenler var, çalışmak lazım. Yarın değil bugün. Ülkemizle ilgili yaptıklarımız sadece 85 milyonu ilgilendirmiyor.

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Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum ki Çanakkaleli hemşehrilerimizin dualarıyla bakanlık olarak aşamayacağımız sorun yok. Bu toprakların bize vatan olması için emeği geçenlere saygılarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyondan dolayı yaralı askerlerimiz var, onlara acil şifa diliyorum.

Görev yapmakta olan tüm arkadaşlarımı alınlarından öpüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın değil, şimdi.

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