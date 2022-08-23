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Milli Savunma Bakan Yardımcısı 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunus Emre Karaosmanoğlu#Romanya
Milli Savunma Bakan Yardımcısı 5 ülkenin savunma bakan yardımcılarıyla toplantı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 22:38

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu; Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru, Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Lela Chikovani, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Teodora Genchovska, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Polishchuk ve Polonya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michal Wisniewski ile altılı video konferans toplantısı yaptı. 

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İlki Nisan 2022 ayında Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantıların ikincisinde, bölgede meydana gelen önemli savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu tarafından; Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nın imzalanması, Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılması ve Cumhurbaşkanı Erdğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’in, Lviv ziyaretine ilişkin bölge ülkelerine bilgi aktarıldı. Türkiye’nin diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere çalışmaya devam ettiği ancak bölgede gerginliği artıracak adımlardan da uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Ukrayna’ya insani yardıma devam edileceği, Karadeniz’in stratejik bir mücadele alanı olmaması gerektiği ve Montrö’nün bölgede denge ve düzeni sağlamada hayati rol oynadığı vurgulanan toplantıda, Ukrayna’ya uzun dönemde kritik altyapı desteğinin günlük hayatın normalleştirilmesi açısından önemli olduğu, savaşta zarar gören altyapının yeniden inşası için ilk adımın Türkiye ile Ukrayna arasında geçen hafta imzalanan anlaşma ile atıldığı belirtildi. Bu toplantı benzeri çalışmaların devam ettirilerek yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği de dile getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Yunus Emre Karaosmanoğlu#Romanya

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