Milli Saraylar Torino Zirvesi’nde ‘Yılın Konuğu’

MİLLİ Saraylar heyetinin Torino zirvesine katılımı birlik yönetim kurulu adına, Versay Sarayı’nın eski başkanı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği’nin önceki dönem başkanı olan Dr. Christophe Leribault tarafından iletilen özel davet üzerine gerçekleşiyor. Milli Saraylar, 20-22 Nisan’da La Venaria Reale’de düzenlenecek zirvede katılımcı olmanın ötesinde kurumsal deneyimini paylaşan ve uluslararası diyaloga katkı sunan bir aktör olarak yer alacak.

TOPKAPI VE YILDIZ SUNUMU

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız başkanlığındaki heyet, genel kurul oturumlarında birlik üyelerine yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Sunumda, 2018 yılında Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla başlayan yeni yönetim süreci ele alınacak. Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının aynı çatı altında toplanmasıyla ortaya çıkan yönetim modeli kurumsal koordinasyon, koruma politikaları ve bilimsel çalışmalar açısından sağladığı avantajlarla birlikte aktarılacak. Ayrıca devam eden restorasyon projeleri, Topkapı Sarayı'nın Darphane yerleşkesinde planlanan müze kompleksleri, modern depo sistemleri ve araştırma merkezleri de kurumsal vizyonun bir parçası olarak paylaşılacak.

EDİRNE SARAYI'NDAKİ İHYA

Sunumun önemli başlıklarından birini de Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmaları oluşturacak. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından büyük ölçüde tahrip olan ve uzun yıllar ihmal edilen Saray-ı Cedid-i Amire, 2022'de Milli Saraylar bünyesine katılmasıyla birlikte kapsamlı bir arkeolojik kazı ve restorasyon sürecine girdi. Osmanlı'nın önemli yönetim merkezlerinden biri olan bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Avrupa'daki saray müze yöneticileriyle ayrıntılı biçimde paylaşılacak. Milli Saraylar heyeti, program kapsamında Milano’da kültürel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Torino’da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Sarayı ve Stupinigi Av Köşkü gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılarda teknik incelemelerde bulunarak sürdürülebilir işbirliği imkânlarını değerlendirecek.