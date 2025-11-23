Milli Saraylar 100’üncü yılını kutluyor… Dünya müzeciliği zirvede buluşuyor

Haberin Devamı

BU yıl 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Milli Saraylar, dünya müzeciliğinin önde gelen kurum ve temsilcilerini İstanbul’da ağırlıyor. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bir ilkle, yarın başlayacak ‘Milli Sarayların Yüzyılı’ isimli uluslararası sempozyum üç gün boyunca sırayla Dolmabahçe Sarayı, Topkapı ve Yıldız saraylarında gerçekleştirilecek. Dünya müzecilik tarihinin geleceğine ışık tutacak sempozyum, 27 ülkeden 109 üst düzey temsilciyi bir araya getirecek.

2024 YILI GELİRİ 85 MİLYON EURO

Zirve öncesi Hürriyet’e konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, sempozyum hazırlığının yaklaşık 1.5 yıl sürdüğünü belirtti. 2024 yılı itibarıyla Milli Sarayların gelirlerinin 85 milyon Euro’yu bulduğunu ve bunun tamamının müzelerin restorasyonu için harcanacağını söyleyen Dr. Yıldız “Türkiye’de müze sarayların geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyan bu sempozyum kapsamında dünyada bu alanda faaliyet gösteren, Brezilya’dan Çin’e, ilgili kurumların hemen hemen tamamını davet ettik. Çoğu direktör seviyesinde toplam 110 katılımcı, üç gün boyunca 95 bildiri sunacaklar. Saray Müzeciliği kapsamında Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük sempozyum olacak. Böyle bir katılım bugüne kadar hiç olmamıştı” dedi.

Dr. Yıldız, Türkiye’nin müzecilikte geldiği noktayı şu sözlerle aktardı: “5 yıl gibi kısa bir zamanda 10 yeni müzeyi hayata geçirdik. Bunlarla yaklaşık 35 bin civarında taşınabilir eser, hazine niteliğinde depolardan çıkıp ziyaretçiyle buluştu. Bu bizi dünyadaki meslektaş kuruluşlarla aynı faza getirdi.

Milli Saraylar Başkanlığı, yapılan yasal düzenlemeyle elde ettiği gelirlerinin tamamını kanuni olarak artık yalnızca restorasyon hizmetlerinde harcıyor. Bu bize restorasyonda çok hızlı karar alma fırsatı verdi. Dünyada eşine benzerine rastlanmayan restorasyon hizmetlerimizin yüzde 95’ini kendi gelirlerimizden karşılayabiliyoruz. Bu zaten uluslararası meslektaşlarımızın en çok dikkatini çeken konulardan biri.

HEDEF 9 MİLYON ZİYARETÇİ

Şu an ziyaretçi rakamları olarak dünyadaki benzerlerimizle başa baş gelmiş durumdayız. 2017 yılında Milli Saraylar, toplam 1.5 milyon ziyaretçi ağırladı. Geçen yıl 8.5 milyon olan ziyaretçi sayısının, bugün itibarıyla 9 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Ücretsiz bahçelerimize gelen ziyaretçilerimizle, yaklaşık 10 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiye hitap etmiş oluyoruz.

Milli Saraylar, Cumhurbaşkanlığı’na bağlandıktan sonra, 2018 sonrası dönemde bu tarihi kültürel mirasla ilgili, Eğitim Şube Müdürlüğü kurduk. Bu aslında önce gençlere, çocuklara, öğrencilere yönelik bir hizmetti. Sıradan bir saray turu yapmak yerine, sarayla ilgili spesifik alanlarda onların derinlemesine ilgilerini çekmek istedik. 3 yıldır faaliyet gösteriyor. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisi her yıl katlanarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl buna özellikle yaşlılarımızı, huzurevlerinde kalan bakım evlerinde kalan yaşlılarımızı ve bazı dezavantajlı çocuk gruplarını ekledik. İnanılmaz bir geri dönüş almış durumdayız.”

DARPHANE-İ ÂMİRE YERLEŞKESİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

SEMPOZYUMUN Topkapı Sarayı’ndaki oturumları, tarihinde ilk defa kamuoyuna açılacak olan Darphane-i Âmire yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Topkapı Sarayı’nın porselen, silah, hat ve sanayi koleksiyonlarında hazine niteliğinde on binden fazla taşınabilir eser ziyaretçilerle buluşacak.

‘Milli Saraylar’ın Yüzyılı’ sempozyumu Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan saray müzeleri, ulusal miras kurumları ve müzecilik alanında söz sahibi kuruluşları İstanbul’da buluşturacak. Etkinlik kapsamında aralarında Versay Sarayı, Fontainebleau Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı, Birleşik Krallık Kraliyet Koleksiyonu Vakfı, İsveç Kraliyet Sarayları, Uffizi Galerileri ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, İspanya Ulusal Miras Kurumu, Kore Ulusal Saray Müzesi, Tokyo Ulusal Müzesi, Pekin Saray Müzesi, Brezilya Ulusal Müzesi gibi dünyaca tanınan kurumların başkanları ve direktörleri yer alacak.