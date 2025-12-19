Milli Piyango'dan yılbaşında rekor ikramiye... Biletlere yoğun ilgi var, hızla tükeniyor

Haberin Devamı

Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerine ilgi devam ediyor. 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekiliş için çeyrek bilet 200, yarım bilet 400, tam bilet 800 liradan satışa sunuldu. Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişine vatandaşların ilgisi yoğun. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

İstanbul Milli Piyango Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Öncelikle 2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına girerken, yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bayram sevinciyle bir yılbaşı kutlarız. Milli Piyango biletlerimize yoğun bir ilgi var ve biletlerimiz hızla tükeniyor. Milli Piyango, esnafımız için yılbaşı döneminde adeta özel bir bayram havası yaratıyor. Bu yıl yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL. Bu, Türkiye tarihinin rekor ikramiyesidir. Bilet fiyatlarımız 200, 400 ve 800 TL olarak satışa sunulmuştur. Büyük ikramiye çekilişi, ikramiyenin tamamı çıkana kadar devam edecek, ikramiye dağıtım garantilidir. Eğer büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa, ikramiyenin tamamı bilet sahiplerine dağıtılacak. Yarım bilete çıkması durumunda da aynı uygulama geçerli olacak. İki çeyrek bilete çıkarsa 800 milyon TL ikiye, üç çeyrek bilete çıkarsa üçe bölünerek dağıtılacak. Aynı durum yarım biletler için de geçerlidir. 800 milyon TL’lik büyük ikramiyenin kesinlikle tamamı dağıtılacaktır. Yılbaşı dönemi esnafımız için gerçekten bir bayram havasında geçiyor. Üyelerimiz her yıl bu özel çekilişi büyük bir heyecanla bekliyor. Yılın sonuna yaklaştıkça biletlerin azaldığını görüyoruz. Bayi arkadaşlarımız bu yıl da geçmiş yılbaşlarında olduğu gibi satışlardan memnun. Milli Piyango’nun 90 yılı aşkın köklü bir geçmişi var ve bu gelenek bugünlere kadar gelmiştir” dedi.

‘SATIŞLARDAN MEMNUNUZ’

Gezici bayi Osman Bal, “1976 yılından beri Milli Piyango satıcılığı yapıyorum. Bu yıl insanların hayallerini süsleyen rekor bir ikramiye var. Son günlerde satışlarımız artmaya başladı. Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Biletler insanların umudu. İkramiyenin yüksek olması vatandaşları almaya daha çok teşvik ediyor. Satışlardan memnunuz. Büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması da bizim için çok güzel” diye konuştu.

Gezici bayi Mustafa Kaya, “Rekor ikramiyenin dağıtım garantili olması, satışlara olan talebi artırıyor. Bilet alan müşterilerimiz sık sık hayallerini anlatıyor, ‘Şunu alacağız, bunu yapacağız’ diye vaatlerde bulunuyorlar. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluk daha fazla oluyor. Müşterilerim beni tanıyor. Büyük ikramiye çıkarsa bana neler alacaklarını söylüyorlar. Bu vaatler de bizi mutlu ediyor. Hedefim yılbaşı büyük ikramiyesini vermek. Daha önce kazı kazandan çok ikramiye verdik. Bu yıl ise tüm bayiler gibi ben de yılbaşı büyük ikramiyesinin benden çıkmasını çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Gezici bayi Gülcan Kaya, “Yılbaşı biletlerinde çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL. Gerçekten çok güzel bir rakam. Talep çok iyi, satışlar da oldukça güzel. Memnunuz. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa, örneğin üç çeyrek bilet satılmışsa, 800 milyon TL üçe bölünerek dağıtılacak” dedi.

‘GEZİP DOLAŞMAK, DÜNYAYI GÖRMEK İSTERİM’

Bilet alan vatandaşlardan Hayriye Sarı, “Büyük ikramiye bana çıkarsa önce evimi alırım, ardından arabamı alırım. Gezip dolaşmak, dünyayı görmek isterim. Paranın tadını çıkarmaya çalışırım. İki kızım ve bir torunum var. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için uğraşırım” diye konuştu.

Hülya Ateş ise, “Büyük ikramiye bana çıkarsa hayallerimi gerçekleştiririm. Önce ev alırım, ardından araba alırım. En büyük hayallerimden biri de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek” ifadelerini kullandı.

Bir başka bilet alan vatandaş Kani Tepe de, “800 milyon TL’lik ikramiyeyle gözümün önünden adeta bir film şeridi gibi hayaller geçiyor. Spor araba alırım, ev alırım, tatile giderim ve bir yazlık alırım. Eşimle birlikte gitmek istediğim tüm ülkelere giderim. En büyük hayalim ise Taksim’de parmakla gösterilen, çok güzel bir mekân açmak” dedi.

Şaban Ulusoy da, “Aileme bilet aldım, torunumun şansına da aldım. İnşallah herkesin kalbine göre çıkar. Gönül ister ki herkese çıksın ama bu işler nasip kısmet. Bana ya da ailemize çıkarsa, kazandığım parayla çevremdeki insanları mutlu etmek isterim. Çevremde ihtiyacı olan insanlar var, elimden geldiği kadar onlara yardım ederim. Bir kısmını kendime ayırırım, kalanını dostlarımla paylaşırım. Bir torunum var, onu da mutlu etmek ve geleceğini güvence altına almak isterim. Bunların hepsi hayal ama inşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

Zeynel Aydemir ise, “Büyük ikramiye çıkarsa önce evimi ve arabamı alır, bir kısmını kenara koyardım. Daha sonra iş kurmayı düşünürüm. Bir medya ajansı kurarak işlerimi büyütmek ve faydalı olmak isterim. İnsanlar genelde parayı harcarım, yerim içerim diye düşünüyor ama böyle bir durum olursa değerlendirmek daha mantıklı” dedi.