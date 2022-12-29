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Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’ne geri sayım... 200 milyon liralık ikramiye heyecanı

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#İkramiye
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’ne geri sayım... 200 milyon liralık ikramiye heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Bir Milli Piyango geleneği olan Özel Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Bilet fiyatları ise çeyrek için 50 TL, yarım için 100 TL ve tam bilet için 200 TL

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Bu yıl 200 milyon liralık büyük ikramiye dağıtım garantili olacak. Yani bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Büyük ikramiye bir çeyrek bilete çıktıysa ve diğer 3 çeyrek bilet satılmadıysa o çeyrek bileti satın alan talihli 200 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. İkramiye iki adet satılan çeyrek bilete isabet ederse ikramiye ikiye bölünecek. Ya da sadece satılan bir yarım bilete çıkarsa o talihli de ikramiyenin tamamına sahip olacak.

KANAL D’DE CANLI ÇEKİLİŞ

Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek. Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

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KIZIM RÜYASINI GÖRMÜŞ...

2023’e sayılı günler kala, Milli Piyango’nun 200 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin hayalini kuranlar Eminönü’ndeki ünlü Nimet Abla Gişesi’nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk gün boyu devam etti. Yılbaşı piyango biletleri, tam 200 lira, yarım 100 lira, çeyrek 50 liradan satışa sunuldu. Kimi uğurlu olsun diye bileti çocuğuna çektirdi, kimi ise seri sayılarla oluşan biletleri satın aldı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’ne geri sayım... 200 milyon liralık ikramiye heyecanı


ÇIKARSA İŞ KURACAĞIM

Mersin’de yaşadığını belirten Malik Müjdeci (26), “Para bana çıkarsa İstanbul’a gelip iş kuracağım. Esnafım, inşallah çıkar. Çıkmadan hayal de kuramıyoruz. Bilet az önce elimden uçtu gitti. Kaptım onu. Kesin bu bilete çıkacak umutluyum” dedi.

KIZIMA EV ALACAĞIM

Yıllardır piyango almadığını ve kızının rüyası sonrası şansını denemek için bilet aldığını söyleyen Nevcivan Çiçek (70) ise “Umman’da yaşayan kızım rüyasında büyük ikramiyenin çıktığını görmüş. Rüyası boşa çıkmasın diye bir umut bilet aldım. Para çıkarsa yurtdışındaki kızıma ev alacağım. Sonrası da sağlık olsun” diye konuştu.

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ENGELLİLERİ KURTARACAĞIM

Hayalinin engellileri kurtarmak olduğunu söyleyen Nezir Epyıldız ise “Hayalim engellileri kurtarmak, ben de çocuğum da engelliyiz. Para çıkarsa onlara yardım ederim. Engelliyim maaşım yok. Bilet aldım. En azından umut işte” dedi.

 

 

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#İkramiye

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