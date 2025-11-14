Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor ikramiye verilecek! Büyük ikramiye için kuyruğa girdiler: '10 tane çeyrek aldım, kesin bana çıkacak'

Haberin Devamı

Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım'da Milli Piyango bayilerinde ve online platformlarda satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini sabit ve gezici Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden Milli Piyango Online uygulamasından, Misli, Nesine, Bilyoner, Hipodrom.com, Bi'talih, Atyarışı.com, ve Altılıganyan.com web sitelerinden satın alabiliyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili. Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango rekor büyük ikramiye çekilişi, satılan bir bilete çıkana kadar devam edecek.

Haberin Devamı

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecek.

ÖZDEN: BU SENEKİ YILBAŞI SATIŞI GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ GİDİYOR

Satışlara başlayan Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden de “Nimet Abla 1928'den itibaren Milli Piyango sektöründe Türkiye'de halka hizmet vermeyi sürdürüyor. Yılbaşı satışları devam ediyor. Bu seneki yılbaşı bileti satışı geçen seneye göre daha iyi gidiyor. Büyük ikramiyemiz 800 milyon lira. Ayrıca 2 tane 80 milyonluk büyük ikramiye var. Bilet fiyatları tam bilet 800, yarım bilet 400, çeyrek bilet 200 lira. Yani bu sene inşallah birçok kişiyi zengin edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Özden, “Geçen seneye oranla havalar da güzel gidiyor. Çok iyi başladı. Çeyrek daha ucuz olduğu için öncelikle çeyrek bilet çok satılıyor. Daha sonra yarım daha sonra tam bilet satılıyor. Ama öncelikli herhalde bu gidişle yarım bilet bitecek. Sonra çeyrek biter. En sona tam biletler kalır. Artarak devam eder. Havalar iyi gittikçe yoğunluklar da artacaktır. Daha başlangıçtayız, aralık ayının sonuna kadar uzun bir süre var. Gayet güzel gidiyor. Tabi yıllardır, 50-60 senedir müdavimlerimiz var. Onlar değişmez. Muhakkak onlar telefonla da ararlar. Biletlerini ayırtırlar, gelir alırlar. Herkes gelsin şansını denesin. Muhakkak bir tane yılbaşı bileti ceplerinde bulunsun” diye konuştu.

Haberin Devamı

Özden, “Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması güveni artırıyor. O yüzden talebin de tabii ki çoğalmasına sebebiyet veriyor. Büyük ikramiyenin hepsi halka dağıtılacaktır. Herkes bunu böyle bilsin. O yüzden rahatlıkla gelip biletlerini alabilirler. Herkesin şansı bol olsun. Nimet Abla yaklaşık 100 seneye yakındır hizmet veriyor. Tabii ki halkın Nimet Abla'ya olan güveni tartışılmaz. Herkes burayı muhakkak özellikle yılbaşı zamanlarında ziyaret eder ve yılbaşı biletlerini temin eder. Düşünüyorum ki Nimet Abla bu Milli Piyango sektöründe bir marka oldu. Bu marka tabii ki çok önemli bir şey. İnşallah bundan sonra da bir 100 yıl daha devam edelim. Halka hizmet verelim ve büyük ikramiyeler dağıtmayı sürdürelim. Binlerce kişiyi zengin ettik. Bundan sonra da zengin etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Çeyrek bilet alan oyunsever Velican Şahin ise “Büyük ikramiye çıkarsa paranın hepsini hanımıma vereceğim. Artık o nasıl yönetirse, onunla harcayacağız. Kocaeli'nden geldik. Bir işimiz vardı. Gelmişken bilet alalım dedik. Bu sene epey şanslıyım. İnşallah çıkacak” dedi.

'RÜYASINI GÖRDÜM, BANA ÇIKACAK'

Mehmet Akif Özcan da “800 milyon lira bana çıkarsa eğer benim evladım çok, onlara dağıtacağım. Arkadaşlarımla paylaşacağım. Selçuk kardeşimi evlendireceğim. Cengiz kardeşime bir iş yeri açacağım. Çevremdeki insanlara yardım ederim. 800 milyon liradan kendime 100 milyon lira ayırırım, gerisini dağıtırım. Bugün 10 tane çeyrek aldım. Kesin bana çıkacak. Rüyasını gördüm” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'KARDEŞLERİME YARDIM EDERİM'

2 çeyrek bilet alan Pamuk Şensoy ise “Ev, araba alırım. Kardeşlerime ve ablalarıma yardım ederim. Şanslı da olabilirim, çıkabilir ama çıkmayabilir de. Şansa bağlı, ben buradan ilk defa alıyorum. Şansımızı deneyeceğiz” diye konuştu.

'HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK'

Bahar Dağdır da “Nimet Abla'ya her sene Milli Piyango yılbaşı bileti almaya geliyorum. Bu sene biraz erken geldik. Kızımla birer tane çeyrek aldık. Çıkarsa hayallerim çok büyük. Tabii ki ev araba bunlar herkesin hayalleri. Çıkacağına inanıyorum. 2 tane aldım ama ben daha almaya buraya gelirim. Bu daha başlangıç” ifadelerini kullandı.

'HATAY'DAN BİLET ALMAYA GELDİM'

İbrahim Deprem ise “Ben buraya Hatay'dan bilet almaya geldim. Her sene olduğu gibi yine bilet almaya geldik. İnşallah bu sene hayallerimiz gerçekleşir. Bir ev, araba alacak, hayatımızı devam ettirecek şekilde, kendimizi garantiye alacak şekilde bir para çıkar. Hep bir umut var. Öncelikle ev alacağım. Hayatıma daha iyi yön verecek şekilde değerlendirmeye çalışırım. İnsanlara da yardım ederiz. 2 tane çeyrek bilet aldım. Umarım bana çıkar. Herkesin gönlüne göre çıksın” diye konuştu.

'HEP ŞANSLIYIM'

Pakize Aslan da “İnşallah çıksın bakalım. Eşim çok meraklı. Bir tam, bir yarım, bir çeyrek aldık. Çıkarsa ne yapacağımı hiç düşünmedim. Geçerken gördüm ve almaya karar verdik, aldık. Torunlara, çocuklara hepsine vereceğiz. Belki bir yere yardım ederim. Hep şanslıyım. Ama bu biraz hayal işi bilemem” dedi.