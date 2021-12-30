Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılır? Milli Piyango 2022 çekiliş sonuçları için geri sayım

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Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu. 31 Aralık 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım başladı. Bilet alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatlerini beklemeye başladılar. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 17:00’da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’da yapılacak. İşte tüm çekiliş saatleri

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.