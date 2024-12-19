Milli Piyango Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi... 600 milyon liralık 'rekor' ikramiye

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31 Aralık 2024 gecesi yapılacak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiyenin hayalini kuranlar, çeyrek, yarım ve tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyesi 600 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşandı. Dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak ikramiye için heyecan devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden, vatandaşlara bilet almayı son günlere bırakmamaları çağrısı yapıldı.

AYDUK: DAĞITIM GARANTİLİ OLDUĞU İÇİN MÜŞTERİLERE DE GÜVEN VERİYOR

Antalya'da gezici bayilik yapan Behiye Ayduk, 13 yıldır Milli Piyango bileti sattığını anlattı. Milli Piyango gezici bayisi olarak çalışıp 15 gün önce emekli olduğunu ve bilet satmaya devam ettiğini aktaran Ayduk, yıllardır İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden kendisine bilet almaya gelen müşterileri olduğunu söyledi. Bilet satın almak için son günlerin beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Ayduk, “600 milyon lira rekor ikramiye beni çok heyecanlandırdı. Daha önce bu kadar büyük ikramiye sunulmadı. Bu ikramiye birisine çıkacak. Dağıtım garantili ikramiye. 600 milyon lira çıkana kadar çekilişler devam edecek. İlgi çok fazla. İkramiye büyük olduğu için satışlar da çok fazla. Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşların ilgisi artacaktır. Cumartesi, pazar günleri satış çok yoğun oluyor. 600 milyon lira ikramiyeyi duyan, hayal kuruyor, hayallerini paylaşıyor. Toplam dağıtılacak ikramiye ise 3,5 milyar lira. Herkese bol şans diliyorum. İkramiye dağıtım garantili olduğu için müşterilere de güven veriyor. Büyük ikramiye onları çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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EFE: KİMSESİZLERE YARDIM EDERİM

Bayiden bilet satın alan Ramazan Efe (57), rekor büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ihtiyaç sahiplerine yardım ettikten sonra gayrimenkul yatırımı yapmayı planladığını anlattı. Çeyrek bilet satın aldığını ifade eden Efe, “Sokaktaki kimsesiz, evsizlere elbise yardımı yapar, karnını doyurmaya çalışırım. İkramiye çıkarsa kendim için yatırım yaparım. Ev, arsa alırım. Behiye hanımdan bilet aldım. Çıkarsa ilk kendisinin yanına geleceğim" dedi.

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ÇOBANOĞLU: TÜRKİYE'DE ŞİMDİYE KADAR VERİLMİŞ EN BÜYÜK İKRAMİYE OLACAK

Kazım Özalp Caddesi'ndeki bayi işletmecisi Serkan Çobanoğlu da Antalya'nın en işlek caddesinde 1940 yılından bu yana bilet satışı yaptıklarını anlattı. Ailesinin 3'üncü kuşaktaki temsilcisi olarak Milli Piyango bayiliği yaptığını ifade eden Çobanoğlu, “Rekor ikramiyenin 600 milyon lira olması nedeniyle yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango biletlerine ilgi çok yoğun. Bize güvenen müşterilerimiz bilet satın aldıkları için çok mutluyuz. Yılbaşı gecesi, Milli Piyango için ayrı öneme sahip. Yılda bir kere özel çekilişte şansını artırmak isteyen müşterilerimiz büyük ikramiyenin rekor miktarda olması nedeniyle daha fazla talep gösteriyor. Daha önce de birçok kez büyük ikramiye kazandıran bilet sattık. Büyük ikramiyenin bizden alınan bilete çıkmasına çok mutlu oluruz" diye konuştu.Müşterilerine şans dileyen Çobanoğlu, şunları ekledii:“Türkiye'de şimdiye kadar verilmiş en büyük ikramiye olacak. Bu da insanları heyecanlandırıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletine talep çok fazla. Satışlarımızdan çok memnunuz. Dağıtılacak 3,5 milyar liralık ikramiye çok güzel ve herkesi mutlu edebilecek. Dağıtım garantisi müşterilerimize güven veriyor. Hafta sonları, tatil günlerinde insanlar aileleriyle gezmeye çıktığında bilet satış yoğunluğu daha fazla oluyor. Bilet almak için son gün beklenmemeli, tükenmeden almalarını tavsiye ediyorum."

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DALAR: İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM EDERİM

Hatice Dalar, babasının isteğiyle Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi bileti aldığını anlattı. Dalar, büyük ikramiye kazanması halinde ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini ifade etti.

ŞALOĞLU: UZUN SÜRE TATİLE ÇIKARIM

Yıllardır Milli Piyango biletini çekilişe yakın günlerde aldığını anlatan Mehmet Şaloğlu ise “Tarihin en büyük ikramiyesi. 600 milyon liranın tamamı dağıtılacak. İkramiyenin dağıtım garantili olması çok güzel. Bana çıkarsa uzun süre tatile çıkar, yakınlarımın ihtiyaçlarına yardımcı olurum" dedi.