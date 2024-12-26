Milli Piyango yılbaşı biletlerine Ankara’da yoğun ilgi... 'Hayal edilemeyecek bir ikramiye'

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Milli Piyango tarihinin rekor ikramiyesi olan 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. 600 milyon TL’lik rekor büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında açıklanacak. Oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan ve Milli Piyango Online mobil uygulamasından kolaylıkla öğrenebilecek.

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"REKOR BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIM GARANTİLİ"

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, bayilerde ve vatandaşlarda heyecanın giderek arttığını söyleyerek, “Yeni yıla girerken yeni bir heyecan var. Dolayısıyla bizim Milli Piyango bayilerimizin satışları da çok güzel. Onların da moralleri gayet iyi. Biz satışlardan memnunuz. Bayiler de satışlardan memnun. Biletler dağıtım garantili olacak. Diyelim ki 600 milyon TL isabet eden çeyrek biletten biri satılmış, tamamını satılan bir çeyrek bilet alacak. Yarım bilete çıkarsa da yine 600 milyon TL’yi yarım bilet alacak. Dağıtım garantisi, bilet alanlar açısından da olumlu oldu. Bayilerimiz de bu durumdan çok memnun oldu. 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin bir kişiye yüklenmesi hakikaten çok güzel. 600 milyon TL rekor bir rakam. Toplam dağıtılacak ikramiye ise 3,5 milyar TL. 2024’ü iyisiyle kötüsüyle geride bırakıyoruz. 2025 yılına giriyoruz. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Camiamıza da hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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"HAYAL EDİLEMEYECEK BİR İKRAMİYE"

Ankara'da 35 yıldır bilet satışı yapan Murat Aygül ise “Bu sene Milli Piyango biletlerimiz erken bitiyor. Dağıtım garantili biletler olduğu için, çeyreğe çıksa bile tamamı garanti verilecek bir ikramiye. Türkiye’nin en büyük, rekor ikramiyesi. Bu sene Ankara’dan çıkacağına inanıyoruz. Biletlerimizin çoğu satıldı. Biletlerinizi son güne bırakmayın. Son gün bilet bulamayabilirsiniz. Bu sene heyecan dorukta bu parayı kimse kimseye vermez. Hayal edilemeyecek bir ikramiye çünkü toplamda da 3,5 milyar TL’lik bir ikramiye dağıtılıyor. Sadece bir iki bilete değil birçok bilete ikramiye çıkacak. Bu sene rekor düzeyde bir ikramiye var" dedi.

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"ÇOCUKLARA HARCARIM"

Yılbaşı çekilişi için dört bilet alan Bilal Ayhan “İnşallah bize çıkar, temennimiz bu. 600 milyon TL değil 25 milyon TL verse yine yeter. 600 milyon bana çıksa nereye harcayacağımı bulamam. Her yıl bir tane bilet alırım. Buradan şansımı deniyorum. Önce bir çıksın sonra hayal kurarım ama ilk olarak çocuklara harcarım ve ev alırım” diye konuştu.

"YEDİ TANE BİLET ALDIM"

Kemal Kaya, “Yedi tane bilet aldım. Milli Piyango bana çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"HER SENE BİLET ALIRIM"

Aylin Kaya ise “Her sene alırım. Bir tane bilet aldık bu sene de. Çok büyük bir rakam bizler için. Hayal kurmadım çıktıktan sonra kuracağım” dedi.