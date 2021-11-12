Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı - İşte büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları

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2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu yıl da internet üzerinden satın alınabilecek olan yılbaşı biletlerinde çeyrek, yarım ve tam seçenekleri yer alacak. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi açıklanacak. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olacak.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Buna göre bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.