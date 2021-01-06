Milli Piyango talihlisi çekini aldı

Adını vermek istemeyen talihliye 25 milyon liralık çeki, Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etti. Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Manisa Akhisar´dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL´lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Büyük ikramiye, 9884757 sayılarından oluşan bilete isabet etti. İsmini açıklamak istemeyen talihli, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Milli Piyango bayi işletmecisi Süleyman Gezer’den satın aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL kazanmıştı.