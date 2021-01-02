Milli Piyango sorgulama 2021! Online Milli Piyango 2021 Yılbaşı bileti sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle netlik kazandı. Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından büyük heyecan şimdi bilet sorgulamaya dönüştü. Vatandaşlar aldıkları yılbaşı milli piyango biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. Peki Milli Piyango bileti sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte 2021 Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri hakkında tüm detaylar

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2021 EKRANI

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet sorgulamalarının yapılabildiği Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, bilet numarasının girilmesiyle birlikte yılbaşı akşamı gerçekleşen çekilişte herhangi bir ikramiyenin isabet edip etmediğini ekrana getiriyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bayiler üzerinden veya terminalden oynanan İkramiye Ödemeleri

5.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz. 5.000 TL’ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.