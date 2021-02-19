Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanır? 19 Şubat Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak

19 Şubat Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Piyango çekilişi bugün saat 15.30 ve 17.30 saatleri aralığında yapılacak. Çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanış açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.