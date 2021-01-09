Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Ocak Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Şans oyunu oynayanlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunuyor. Çekilişler canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte 9 Ocak Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati hakkında bilgiler
Milli Piyango çekilişi her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda ayrıca özel günlerde yapılıyor. En büyük ikramiye Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde veriliyor. 9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapılacak. Canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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