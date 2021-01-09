Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Ocak Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Milli Piyango çekilişi her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda ayrıca özel günlerde yapılıyor. En büyük ikramiye Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde veriliyor. 9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapılacak. Canlı yayında yapılacak olan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.