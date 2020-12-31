Milli Piyango sonuçları için geri sayım başladı.. Bilet satışı saat 14:00'a kadar sürecek!
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Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta.. Bugün 14:30'da başlayacak çekilişler için geri sayım başladı. Çekiliş öncesinde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin biletleri saat 14:00'a kadar hem internetten hem de bayilerden satın alınabilecek. Milli Piyango'nun bu yıl ki büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira.. Ayrıca bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek.
'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satılan biletlere ilgi yoğun olmuştu. Bir yandan yılbaşı heyecanı sürerken diğer yandan yılbaşı çekilişi için heyecan da son derece yüksek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı geleneği olarak Milli Piyango biletleri satışları sürüyor. Yeni yıla sayılı saatler kala biletlerin neredeyse tamamı tükendi.. Bilet satışı saat 14:00 itibari ile son bulacak.
Son saatler.. Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor.
Milli Piyango çekilişleri bugün saat 14:30'da çekilmeye başlanacak. Çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. Kanal D ve Teve 2 kanalından canlı olarak da yayınlanacak çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenecek.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İLE EKRANLARA GELECEK
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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