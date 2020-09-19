Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 19 Eylül Milli Piyango çekilişi Millipiyangoonline.com'da

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Milli Piyango'da çekiliş günü. Özel çekilişler ve her ayın 9, 19 ve 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Son çekilişi 9 Eylül'de yapılmıştı. 3 Milyon TL için çekiliş bugün gerçekleşiyor. Milli Piyango Online canlı çekilişi 15.30'da başladı. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da olacak.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNANABİLİYOR

Milli Piyango yeni dönemde artık millipiyangoonline.com'da online olarak oynanabiliyor. Bayilerden bilet alınabileceği gibi Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden de bilet seçimi yapabiliyorsunuz.