Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? 19 Eylül Milli Piyango çekilişi Millipiyangoonline.com'da
Milli Piyango sonuçları için geri sayım... Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşmeye devam eden geleneksel oyun Milli Piyango'da bugün çekiliş var. Milli Piyango artık online olarak da oynanabiliyor. 15.30'da başlayan Milli Piyango çekilişi 17.30'da amorti ve büyük ikramiye çıkan bilet numaralarının çekilmesiyle sona erecek.
Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Milli Piyango'da çekiliş günü. Özel çekilişler ve her ayın 9, 19 ve 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Son çekilişi 9 Eylül'de yapılmıştı. 3 Milyon TL için çekiliş bugün gerçekleşiyor. Milli Piyango Online canlı çekilişi 15.30'da başladı. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da olacak.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE OYNANABİLİYOR
Milli Piyango yeni dönemde artık millipiyangoonline.com'da online olarak oynanabiliyor. Bayilerden bilet alınabileceği gibi Milli Piyango Online resmi internet sitesi üzerinden de bilet seçimi yapabiliyorsunuz.
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