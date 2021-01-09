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Haber Giriş: 09.01.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 9 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!

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Milli Piyango sonuçları açıklandı! 9 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
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Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından yayımlandı. Şans oyunu oynayanların merakla beklediği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. 9 Ocak Milli Piyango çekilişinde 6000000TL kazanan numara 901137 oldu. İşte 9 Ocak Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango çekilişi her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda ayrıca özel günlerde yapılıyor. En büyük ikramiye Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde veriliyor. 9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulamaya açıldı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar 0 ve 5 oldu.

Milli Piyango sonuçları açıklandı 9 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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