Milli Piyango sonuçları açıklandı! 9 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından yayımlandı. Şans oyunu oynayanların merakla beklediği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. 9 Ocak Milli Piyango çekilişinde 6000000TL kazanan numara 901137 oldu. İşte 9 Ocak Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango çekilişi her ayın 9’u, 19’u ve 29’unda ayrıca özel günlerde yapılıyor. En büyük ikramiye Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde veriliyor. 9 Ocak Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulamaya açıldı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar 0 ve 5 oldu.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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