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Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Mpi
Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.trde olacak

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık yılbaşı akşamı ve takip eden 1 Ocak Cumartesi günü Hurriyet.com.tr üzerinden erişime açık olacak. Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2022 yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu Hurriyet.com.tr 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak. 

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Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş heyecanı Hurriyet.com.tr'de yaşanacak. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınacak olan çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr Milli Piyango sayfasında yer alacak. Talihli numaralar ve büyük ikramiye kazanan bilet ya da biletlerin satın alındığı il merkezleri 31 Aralık akşam saatleri itibariyle Milli Piyango sonuç sayfamız üzerinden kolayca görüntülenebilecek

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, birçok ödül verileceği için 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlaması bekleniyor.

Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 17.00-23.00 saatleri arasında bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'de olacak...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

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