Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş heyecanı Hurriyet.com.tr'de yaşanacak. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınacak olan çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr Milli Piyango sayfasında yer alacak. Talihli numaralar ve büyük ikramiye kazanan bilet ya da biletlerin satın alındığı il merkezleri 31 Aralık akşam saatleri itibariyle Milli Piyango sonuç sayfamız üzerinden kolayca görüntülenebilecek

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, birçok ödül verileceği için 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlaması bekleniyor.

Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 17.00-23.00 saatleri arasında bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'de olacak...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri