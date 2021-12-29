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Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları millipiyangoonline’da olacak

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgulama
Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık yılbaşı çekilişine az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango 2022 çekilişi 31 Aralık akşamı yapılacak. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası. Bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulaması nereden yapılır?

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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama işlemi için geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı yapılacak. Yılbaşı çekilişi ile toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığı www.millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE’DA OLACAK

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma gerçekleşecek. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak.  12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

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