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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: Milli Piyango 2022 çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...

#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Milli Piyango Sonuçları
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: Milli Piyango 2022 çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek Bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.trde olacak...

Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün saat 17:00'da Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin tam 120 milyon lira olduğu çekiliş için geri sayım başladı. Artık gözler talihliyi belirleyecek numaralara çevrildi. Bilet sorgulama ekranına online olarak ulaşabileceğiniz Milli Piyango bilet sonuç ekranı çekilişin hemen ardından hurriyet.com.tr'de olacak.

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Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango çekilişinde bilet satışı bugün saat 16:00'da sona ererken, ilk çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Büyük ikramiyenin açıklanacağı çekiliş ise saat 23:00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinin hemen ardından sıralı tam liste ve internetten bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango 2022 çekilişinin sonuçları çekilişin hemen ardından sıralı tam liste ve online bilet sorgulama ekranı ile hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU EKRANDA OLACAK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

 

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120,000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10,000

1,000

10,000,000

40,000

500

20,000,000

200,000

300

60,000,000

700,000

240

168,000,000

2,000,000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120,000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

 

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