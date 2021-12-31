MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: Milli Piyango 2022 çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak...

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Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin aranacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango çekilişinde bilet satışı bugün saat 16:00'da sona ererken, ilk çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Büyük ikramiyenin açıklanacağı çekiliş ise saat 23:00'da başlayacak. Yılbaşı özel çekilişinin hemen ardından sıralı tam liste ve internetten bilet sorgulama ekranı hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango 2022 çekilişinin sonuçları çekilişin hemen ardından sıralı tam liste ve online bilet sorgulama ekranı ile hurriyet.com.tr'de olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU EKRANDA OLACAK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;