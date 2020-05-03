Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları: 1319. Hafta MPİ Sayısal Loto kazandıran numaralar

2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numara ve Sayısal Loto ikramiye tutarı MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1319'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretti. Noter huzurunda tamamlanan canlı çekilişin ardından vatandaşların gözü 1319. hafta Sayısal Loto sonuçlarına çevrildi. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran rakamlar hangileri oldu? İşte, MPİ Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ve Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

2 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere iki kez çekilişi gerçekleşen oyunda, 2 Mayıs 2020 Sayısal Loto şanslı rakamlar belli oldu. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 1 milyon 49 bin 666 lira ikramiye bir kişiye çıkmıştı.

Sayısal Loto oyununun 1319. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. 2 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

Sayısal Loto oyununun 1319'uncu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 742 bin 111 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 42 kişi 7 bin 68 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 725 kişi 82 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 45 bin 356 kişi de 13 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1318. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 49 bin 666 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 5 bin 121 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 773 kişi 83 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 746 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Yozgat'ın Sorgun ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 2 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.